عرض فيلم السر في مهرجان الإسماعيلية السينمائي

عُرض مساء اليوم، فيلم "السر" ضمن ندوة "السينما ذاكرة مكان" التي ينظمها موقع باب مصر، بالاشتراك مع مهرجان الإسماعيلية السينمائي.

الفيلم يرصد الرحلة الروحية التي يقطعها آلاف من مريدي القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي، والتي لم تمنعهم عنها مشقة الطريق.

عقب عرض الندوة، أقيمت ندوة ثقافية عن دور السينما في المجتمع، وتحدث خلالها كل من المخرج السينمائي أيمن مكرم، ودكتور مجيب الرحمن عامر، مدرس بكلية الهندسة جامعة مصر الدولية، وبمدرسة العمارة العليا بجرونوبل، والحاصل على الدكتوراة في تاريخ العمارة والمدن من جامعة جرونوبل عام2021، والإعلامية منى سلمان.

في البداية تحدث أيمن مكرم، عن مصر وهي أولى الدول في المنطقة التي كان لديها سينما، وأن حلمه الأكبر وجود متحف للسينما يوثق التاريخ المصري.

وأوضح المهندس مجيب الرحمن، أن علاقة السينما بالهندسة المعمارية هي علاقه وطيدة، وأن الهندسة المعمارية ما هي إلا فيلم متكرر ندرس من خلاله تطور المدينة من خلال الفيلم السينمائي، ويجب دراسة التكنيك المستخدم في التصوير، منوها بأهمية وضع كل هذا في اللوحة الهندسية، كما أشاد بفيلم "الحريف"، حيث إن العمارة اختلفت كثيرا بعد هذا الفيلم.

ومن جهته، أوضح أيمن مكرم، أن الفيلم السينمائي يوثق للتاريخ حيث إن الفيلم يراعي شكل الملابس ونوع العربيات وسلوك الناس في كل فترة يتم التصوير بها.