 عرض فيلم السر في مهرجان الإسماعيلية السينمائي - بوابة الشروق
السبت 18 مارس 2023 4:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

عرض فيلم السر في مهرجان الإسماعيلية السينمائي


نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 3:40 ص | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 3:40 ص

عُرض مساء اليوم، فيلم "السر" ضمن ندوة "السينما ذاكرة مكان" التي ينظمها موقع باب مصر، بالاشتراك مع مهرجان الإسماعيلية السينمائي.

الفيلم يرصد الرحلة الروحية التي يقطعها آلاف من مريدي القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي، والتي لم تمنعهم عنها مشقة الطريق.

عقب عرض الندوة، أقيمت ندوة ثقافية عن دور السينما في المجتمع، وتحدث خلالها كل من المخرج السينمائي أيمن مكرم، ودكتور مجيب الرحمن عامر، مدرس بكلية الهندسة جامعة مصر الدولية، وبمدرسة العمارة العليا بجرونوبل، والحاصل على الدكتوراة في تاريخ العمارة والمدن من جامعة جرونوبل عام2021، والإعلامية منى سلمان.

في البداية تحدث أيمن مكرم، عن مصر وهي أولى الدول في المنطقة التي كان لديها سينما، وأن حلمه الأكبر وجود متحف للسينما يوثق التاريخ المصري.

وأوضح المهندس مجيب الرحمن، أن علاقة السينما بالهندسة المعمارية هي علاقه وطيدة، وأن الهندسة المعمارية ما هي إلا فيلم متكرر ندرس من خلاله تطور المدينة من خلال الفيلم السينمائي، ويجب دراسة التكنيك المستخدم في التصوير، منوها بأهمية وضع كل هذا في اللوحة الهندسية، كما أشاد بفيلم "الحريف"، حيث إن العمارة اختلفت كثيرا بعد هذا الفيلم.

ومن جهته، أوضح أيمن مكرم، أن الفيلم السينمائي يوثق للتاريخ حيث إن الفيلم يراعي شكل الملابس ونوع العربيات وسلوك الناس في كل فترة يتم التصوير بها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك