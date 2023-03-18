بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على القطن في دوري الأبطال

وصلت بعثة النادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى القاهرة صباح اليوم، السبت، عائدة من الكاميرون، بعد الفوز على القطن في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق الفوز 4-0 على القطن، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليحيي آماله في التأهل للدور الثاني من البطولة في انتظار نتيجة مباراة الهلال السوداني أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، خلف الهلال الثاني برصيد 9 نقاط، وصن داونز المتصدر بـ10 نقاط، ويحتاج لتعثر الهلال في مباراة اليوم أمام صن داونز في الثالثة عصرًا.

وحرصت السفيرة داليا فايز غبريال، سفيرة مصر بالكاميرون، على التواجد في مطار جاروا مع البعثة حتى موعد المغادرة، وفي حضور مندوب من نادي القطن.