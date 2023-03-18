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أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة مجاورة لساحل الإكوادور.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، دون الإعلان عن وقوع ضحايا أو خسائر حتى اللحظة.