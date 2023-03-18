 زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر يضرب المنطقة الساحلية في الإكوادور - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر يضرب المنطقة الساحلية في الإكوادور

أ ش أ
نشر في: السبت 18 مارس 2023 - 10:23 م | آخر تحديث: السبت 18 مارس 2023 - 10:23 م

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة مجاورة لساحل الإكوادور.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، دون الإعلان عن وقوع ضحايا أو خسائر حتى اللحظة.


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