 القبض على 5 متهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة قطع غيار سيارات بالساحل - بوابة الشروق
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القبض على 5 متهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة قطع غيار سيارات بالساحل

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 4:17 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 4:17 م

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة بيع قطع غيار سيارات بمنطقة الساحل.

البداية عندما ضُبط 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة القليوبية، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى ودراجة نارية، و فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، و5 هواتف محمول "قاموا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة، وأنفقوا باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

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