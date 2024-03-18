الكرملين: نتائج الانتخابات تظهر التفاف الشعب الروسي حول بوتين

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية أظهرت أن الشعب الروسي ملتفا حول الرئيس فلاديمير بوتين.

وأظهرت النتائج الرسمية بعد فرز جميع الأصوات تقريبا حصول بوتين على 87% من الأصوات، بما يمثل أكبر فوز على الإطلاق في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، وفقاً لوكالة "رويترز". وذلك فيما تجاوزت نسبة المشاركة 77%، وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "هذا هو التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله".

ورفض بيسكوف في اتصال مع الصحفيين الانتقادات الأمريكية للانتخابات، التي قالت واشنطن إنها لم تكن حرة ولا نزيهة، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وأوضح المتحدث أن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، واصفا المحاولات الغربية لتصوير الانتخابات على أنها غير شرعية بالسخيفة.