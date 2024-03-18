تقدم فرقة الفراديس بقيادة المنشد الفنان صلاح عبدالحميد حفلا بقبة الغوري في التاسعة مساء اليوم الاثنين، ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني برعاية وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، والذي يقدمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش.

يتضمن برنامج الحفلة مجموعة من الابتهالات والإنشاد الديني والمديح الصوفي، وغيرها من الأعمال الشهيرة في مجال الإنشاد والتي تلقى إهتمام جمهور الطرب في شهر الصيام.

جدير بالذكر أنَّ الفرقة عُرفت بتترات بعض المسلسلات الشهيرة أهمها مسلسل السبع وصايا، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات في عدة أماكن مختلفة.