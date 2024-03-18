الشرطة الهولندية تحذر من تزايد المواد الإباحية الخاصة بالأطفال المصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي

حذرت الشرطة في هولندا من "الزيادة السريعة" في المواد الإباحية الخاصة بالأطفال والتي يتم انتاجها بالذكاء الاصطناعي.

وقال بن فان ميرلو، منسق الشرطة الهولندية لمكافحة المواد الإباحية الخاصة بالأطفال اليوم الاثنين: "من السهل للغاية بالنسبة لأشخاص خبثاء أن يستخدموا برامج الذكاء الاصطناعي لإنتاج هذا النوع من المواد".

وأوضح أن المواد الإباحية الخاصة بالأطفال التي يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي تظهر بشكل متكرر أكثر في التحقيقات، بما في ذلك على المستوى الدولي.

وأضاف أن" في نهاية الأمر، إنها نسبة صغيرة فقط لكننا نرى أنها تتزايد بسرعة".

وأشار فان ميرلو إلى أن المواد الإباحية الخاصة بالأطفال التي تعتمد على صور يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي تجبر الشرطة على القيام بعمل أكبر نسبيا، نظرا لأنه يصعب على المحققين التمييز بالعين المجردة بين ما هو حقيقي وما هو زائف وما هو مزيج من الاثنين.

وأضاف "إذا لم يكن طفلا حقيقيا، يكون هذا أمرا مريحا بالطبع، ولكن كنا نفضل أن نبذل هذا الجهد في وقف اعتداء حقيقي. نحن مشغولون تماما بالفعل بالقيام بذلك".