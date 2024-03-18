وزير مالية كوريا الجنوبية يدعو لبذل مزيد من الجهود لكبح جماح معدل التضخم

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دعا وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانج موك، اليوم الاثنين، مسئولي الحكومة لبذل مزيد من الجهود لكبح جماح معدل التضخم في ظل ضعف الاستهلاك الخاص.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن تشوي وجه هذه الدعوة خلال لقاء مع مسئولي وزارة الاقتصاد والمالية، حيث طالبهم أيضا بطرح إجراءات لتعزيز الاستثمار من أجل "تعاف اقتصادي متوازن".

وقال تشوي: "وضع التضخم حاليا مازال خطيرا، كما أن شعور الثقة في الاقتصاد مازال منخفضا. على جميع العاملين الاستمرار في توخي الحذر وبذل كل الجهود للتوصل لحلول".

ويسير الاقتصاد الكوري الجنوبي على طريق التعافي مدفوعا بارتفاع الصادرات، ولكن الطلب المحلي مازال متعثرا في ظل ارتفاع معدل التضخم ومعدلات الفائدة.