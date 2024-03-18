مقتل 11 شخصا وإصابة 82 آخرين في قصف أوكراني لمقاطعة بيلجورود خلال أسبوع

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أعلن مدير إدارة الصحة في مقاطعة بيلجورود الروسية، أندريه إيكونيكوف، مقتل 11 مدنيا وإصابة 82 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية للمقاطعة خلال الأسبوع الماضي.

وقال إيكونيكوف، خلال اجتماع عملياتي، "خلال الأسبوع من 12 إلى 18 مارس الجاري، أصيب 93 شخصا بجروح، لقي 11 منهم حتفهم"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف إيكونيكوف أنه لا يزال هناك 40 شخصا في المستشفى، وتم إدخال مريض آخر المستشفى صباح اليوم الاثنين.

وأشار إيكونيكوف إلى أن تسعة أشخاص في حالة حرجة ولكنها مستقرة.

وقال إيكونيكوف إنه قد يتم نقل بعض المرضى إلى المستشفيات الفيدرالية.