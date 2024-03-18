كوريا الجنوبية تعتزم اتخاذ خطوات إضافية للحد من تضخم أسعار المواد الغذائية

تعتزم كوريا الجنوبية ضخ 150 مليار وون (112 مليون دولار) وخفض التعريفات الجمركية على الفواكه للمساعدة في كبح ضغوط الأسعار، حيث يهدد تضخم أسعار المواد الغذائية بتقويض دعم الرأي العام للرئيس يون سوك يول قبل الانتخابات البرلمانية الشهر القادم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة المالية، اليوم الاثنين، قوله إنه سيتم تعبئة ما يسمى بصندوق الطوارئ لتثبيت أسعار المنتجات الزراعية اعتبارا من هذا الأسبوع، بينما سيتم توسيع نطاق أنواع الفواكه المؤهلة للحصول على تخفيض في التعريفة الجمركية.

وقالت وكالة بلومبرج إن هذه الإجراءات تعكس مدى العجلة التي تسعى بها الحكومة لاحتواء ضغوط الأسعار التي تصاعدت الشهر الماضي عندما سجل التضخم ارتفاعا وصل إلى 3.1% مقارنة بالعام السابق، منهيا بذلك تباطؤا استمر شهورا. وتصدرت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الزيادة، حيث ارتفعت بنسبة 6.9% عن العام السابق.

وقالت الحكومة في وقت سابق من هذا العام، بالفعل، إنها ستجمد رسوم المرافق العامة كجزء من خطواتها لمكافحة التضخم. ويُبقي بنك كوريا المركزي أيضا على سعر الفائدة القياسي مرتفعا لتهدئة الأسعار.

ويشمل أحدث أنواع الدعم تقديم إعانات لموردي المواد الغذائية وتجار التجزئة لحثهم على خفض الأسعار.