ميلوني: إيطاليا دفعت ثمنا باهظا جراء فيروس كورونا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم، إنه منذ أكثر من أربع سنوات، ضربت الأزمة الصحية جراء فيروس كورونا، العالم ودفعت إيطاليا ثمناً باهظاً بشكل خاص.

وأضافت ميلوني، في مذكرة بمناسبة ذكرى ضحايا وباء فيروس كورونا: اليوم نكرم ذكرى مواطنينا الذين لم يعودوا معنا ونجتمع مع عائلاتهم وأحبائهم. إن الألم الذي لحق بالأرواح الكثيرة التي أزهقت لا يزال جرحًا مفتوحا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشارت ميلوني إلى أن الوباء قلب حياة الإيطاليين رأساً على عقب، لكن الشعب الإيطالي وجد القوة للتعامل مع الأزمة وقد فعل ذلك بإنسانية وتضامن ووحدة وتضحية.

من جهته، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا وباء كورونا يلفت انتباه المجتمع الإيطالي إلى المحنة التي واجهها خلال الوباء ويشكل فرصة للتقرب من عائلات الكثيرين الذين توفوا بسبب انتشار الفيروس.

ووصف ماتاريلا الأزمة بأنها صفحة مؤلمة من تاريخ إيطاليا الحديث والعالم أجمع، مشيراً إلى أن الاستجابة المنسقة على المستوى العالمي هي وحدها القادرة على مواجهتها، مع تسريع تنفيذ أحدث الاكتشافات البحثية التي كان الاتحاد الأوروبي هو بطلها.

وأكد الرئيس الإيطالي أن الجهود التآزرية والداعمة التي بذلتها المؤسسات على كل المستويات، من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمتطوعين والمجتمع المدني، ساهمت في احتواء عدو غير ملموس.