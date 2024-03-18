صحة سوهاج: متابعة مستمرة للعمل بالمستشفيات بالتزامن مع حالة الطوارئ بسبب الطقس

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه يجري المتابعة المستمرة للمستشفيات والمنشآت الصحية تزامنا مع رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بالمحافظة بعد توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برفع درجة الاستعداد بالمحافظة تحسبا لسوء الأحوال الجوية.

ولفت إلى انتظام الأطقم الطبية وتواجدها علي مدار الساعة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجميع ارجاء المحافظة، منوها بأنه لم يتم تسجيل أية اختلاف في معدلات الخدمة المقدمة واستقرار تام للوضع الصحي وتوافر الأمصال والمستلزمات وأرصدة بنوك الدم.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بسوهاج رفعت درجة الاستعداد أمس السبت، بعد أن رفعتها محافظة سوهاج بجميع المديريات والجهات لتوقعات سوء الأحوال الجوية التي قد تتعرض لها المحافظة.