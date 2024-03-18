محافظ دمياط تتفقد مزرعة البط وتبحث آلية تحقيق الاستفادة منها

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، زيارة تفقدية إلى مزرعة البط بالخياطة، بعد نجاح المحافظة في الحصول على حكم بملكية الأرض واستردادها من المتعدي وتسجيلها بسجلات أملاك الدولة.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض، اليوم، أن مساحة المزرعة تبلغ 15 فدانا، كما بحثت آلية تحقيق الاستفادة من تلك الأرض، بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمنطقة، وبما يعود بالنفع على المحافظة.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على استرداد أراضي الدولة و منع أي محاولات للتعدي عليها، لافتة إلى أنه سيتم وضع مخطط لاستغلال الأرض.