قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن لطف الله يشمل كل الموجودات والمخلوقات؛ الإنسان والحيوان والجماد والنبات.



وبسؤاله خلال تقديمه لبرنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين: «كيف ينعم أهلنا في قطاع غزة باللطف الإلهي وهم يعانون التجويع والإبادة؟»، أجاب: «أنا أعتقد ما يحدث في غزة فيه لطف إن شاء الله بالقضية الفلسطينية التي عادت إليها الروح».



وأضاف: «النبي محمد وهو ذاهب بأصحابه إلى بدر وأحد، قضى حياته كلها كفاح ودم من أصحابه وقتل، ما مر 80 عامًا إلا وأصبح هذا الدين يعلم الإنسانية كلها، والله أستطيع أن أقول إنه أنقذ الإنسانية؛ علمها العدل والرحمة والتفكير والتصحيح في كل شيء».



واعتبر أن ما يحدث في غزة «ثمن إن شاء الله لأمر ما سيحدث من عند الله - سبحانه وتعالى - ولا يتخلف هذا الوعد»، بحسب تعبيره.



وأجاب عن سؤال آخر: «كيف يكون الرزق من مظاهر اللطف ومن المستحق لهذا الرزق؟»، بقوله: «لا نستطيع أن نقول إن العبد مستحق، هو مستحق عندما يكون بالنسبة لمن هو عبد مثله، أما لمن وجده وخلقه ويتولى كل شيء جميل صحيح فيه، أين الثمن الذي دفع؟».



واستطرد: «اذكر نعمة البصر والسمع والحواس والتفكير والنعم المحاط بها الإنسان، فهي لا يوازيها أي حمد، فهناك لطف إلهي حيثما نظرت تجد أنه حاضر باستمرار، ولو أنه سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هذا امتداد اللطف للمؤمن ولغير المؤمن على السواء، بل للحيوانات والجمادات، خلقها مسبحة عابدة عارفة له».





