أودي تكشف عن سيارتها كيو 6 اي ترون مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية

كشفت شركة أودي الألمانية للسيارات النقاب عن سيارتها الكهربائية التي طال انتظارها "كيو6 اي ترون" على أمل استعادة زخم العلامة التجارية المتعثرة بسيارة فارهة متعددة الاستخدامات، في ظل تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية.

وصممت السيارة، التي يبلغ سعرها 74700 يورو (81315 دولار، على نفس أساس سيارة بورش الكهربائية "ماكان"، وتم تزويدها بتكنولوجيا الشحن السريع التي تعيد البطارية إلى مستوى شحن 80% في نحو 20 دقيقة فقط، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل يتم صنعها في مقر أودي في إنجولشتات بألمانيا وذلك بعد مشكلات برمجية تسببت في تأخير طرحها لنحو عامين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مدير المصنع سيجفريد شميدتنر قوله للصحفيين اليوم الاثنين "إنها مسؤولية ضخمة بالنسبة لنا أن نقوم بإنتاج هذه السيارة".

كما يوجد بالمصنع خط لتجميع البطاريات أيضا.