هنية يبحث مع دبلوماسي صيني سبل وقف الحرب وإيصال المساعدات العاجلة لغزة

التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة حماس يوم الأحد وانج كهجيان - سفير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية في حضور تساو شياولين السفير الصيني لدى دولة قطر والوفد المرافق حيث بحث الوفدان التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة.

وجاء في بيان لحركة حماس عبر قناتها على منصة تلجرام أن الوفدين بحثا سبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإيصال المساعدات العاجلة إلى الفلسطينيين في القطاع وإغاثتهم خاصة "في ظل ما يجري من قتل وتجويع ومجازر ومحاولة خلق الفوضى".

وشدد هنية على ضرورة سرعة وقف الهجمات الإسرائيلية وانسحاب "جيش الاحتلال وإعادة النازحين وتوفير متطلبات الإيواء والإعمار وتحقيق الأهداف والتطلعات السياسية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير".

وأشاد قائد حماس بالدور الذي تقوم به الصين في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وكذلك إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبه، أكد السفير الصيني على العلاقة الوثيقة والتاريخية بين الشعبين الفلسطيني والصيني ومواقف الصين الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب المطالب العادلة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة.

وشدد على ضرورة وقف هذه الحرب وإنهاء ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتوفير احتياجاتهم الإنسانية.

وأكد أن "حركة حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني وحرص الصين على العلاقة معها".