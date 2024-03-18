دراسة ألمانية: الأنظمة الديمقراطية تشكل أقلية في العالم

أظهر تحليل دولي لمؤسسة بيرتلسمان الألمانية، أن الديمقراطيات تشكل الأقلية في البلدان النامية والناشئة.

يذكر أن الدراسة المزمع مناقشتها مع المستشار أولاف شولتس في برلين اليوم الاثنين، ونشرها بشكل كامل غدا الثلاثاء، أظهرت وجود 63 نظاما ديمقراطيا في العالم بإجمالي سكان يبلغ حوالي 3 مليارات نسمة، مقارنة بـ74 دولة يحكمها نظام حكم استبدادي بعدد سكان إجمالي يقدر بحوالي 4 مليارات نسمة.

ويعد "مؤشر التحول 2024" التابع لمؤسسة بيرتلسمان بعنوان "الديمقراطية تفقد أرضا بشكل متزايد حول العالم" هو النسخة العاشرة من هذه الدراسة التي تجريها المؤسسة على مدار السنوات العشرين الماضية.

وتقدم التقارير حول الدول الفردية دليلا على أن الحق في المشاركة السياسية - مثل الانتخابات الحرة، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية التعبير وحرية الصحافة – يتعرض للتقييد في مزيد من الدول.

ووجدت الدراسة أن "نظام الفصل بين السلطات يتعرض بشكل متزايد للتقويض، كما أن المساحة المتاحة لمشاركة المجتمع المدني آخذة في التقلص".

وأوضحت التقارير أن القيادة في الدول الاستبدادية تقوم بتقييد المشاركة السياسية بشكل كبير أو لا تسمح بها على الإطلاق.

ومن بين الدول الاستبدادية الـ 74، صنفت الدراسة 49 دولة على أنها دول "استبدادية متشددة"، ومن هذه الدول روسيا.

وتأسست مؤسسة بيرتلسمان في عام 1977، وتقوم بنشر دراسات منتظمة حول التعليم والديمقراطية والمجتمع والصحة والثقافة والعلوم. وتمتلك المؤسسة حصة أغلبية في مجموعة بيرتلسمان الإعلامية العالمية المتعددة الجنسيات.