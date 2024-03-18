هازنهوتل: لم أتردد في قبول مهمة تدريب فولفسبورج الألماني

أكد رالف هازنهوتل المدير الفني الجديد لفولفسبورج، أنه لم يتردد في قبول المهمة رغم صعوبة موقف الفريق في الدوري الألماني، وذلك بعد ابتعاده عن التدريب لأكثر من عام.

وقال هازنهوتل في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الإثنين "أنا سعيد للغاية بالعودة مجددا لأجواء الدوري الألماني(بوندسليجا)، لقد كان قرارا سهلا، ولم أتردد كثيرا في الموافقة، لأنني متعطش للعمل مجددا".

وأضاف "لا أقصد أنني شعرت بالملل من الجلوس في المنزل، ولكن حان الوقت للاستفادة من خبراتي التي اكتسبتها في مجال التدريب على مدار سنوات طويلة".

وقاد النمساوي هازنهوتل فريق إنجولشتات للتأهل للدوري الألماني قبل ما يقرب من عشر سنوات، وعمل أيضا مدربا لفريق لايبزج بين عامي 2016 و2018 وانتقل إلى ساوثهامبتون الإنجليزي في ديسمبر 2018 حتى رحيله في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن يخلف المدرب النمساوي في فولفسبورج بطل الدوري الألماني في عام 2009 نظيره الكرواتي نيكو كوفاتش الذي أقيل من منصبه، أمس الأحد، بسبب تراجع النتائج.

وعجز فولفسبورج عن تحقيق أي فوز منذ بداية العام الجاري 2024، وفاز مرتين فقط في 20 مباراة ليتراجع للمركز الرابع عشر مبتعدا بست نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

وقال هازنهوتل "المهمة واضحة، يجب أن نعود إلى سكة الانتصارات من أجل البقاء في الدوري، ويتعلق الأمر بفرض طريقة عملي على الفريق في أسرع وقت ممكن".

وأشار النادي الألماني إلى أن هازنهوتل وقع عقدا طويل الأجل دون الكشف عن التفاصيل.