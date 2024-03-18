الجنيه الإسترليني الأفضل أداء أمام الدولار والين الياباني الأسوأ خلال العام الحالي

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أصبح الجنيه الإسترليني أفضل العملات العشر الرئيسية في العالم أداء أمام الدولار منذ بداية العام في حين أصبح الين الياباني أسوأها أداء.

وتراجع الين الياباني أمام الدولار بنسبة 46ر5% منذ بداية العام الحالي ليسجل 18ر149 ين لكل دولار. وجاء أداء الين أمام الدولار أقل من مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار في التعاملات الفورية بمقدار 33ر7 نقطة مئوية.

في المقابل ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 04ر0% منذ بداية العام الحالي، في حين تراجع الفرنك السويسري أمام العملة الأمريكية بنسبة 79ر4% وتراجع اليورو بنسبة 33ر1% والكورون الدنماركي بنسبة 36ر1% خلال الفترة نفسها.