 الجنيه الإسترليني الأفضل أداء أمام الدولار والين الياباني الأسوأ خلال العام الحالي - بوابة الشروق
الإثنين 18 مارس 2024 10:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الجنيه الإسترليني الأفضل أداء أمام الدولار والين الياباني الأسوأ خلال العام الحالي

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 8:45 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 8:45 م

أصبح الجنيه الإسترليني أفضل العملات العشر الرئيسية في العالم أداء أمام الدولار منذ بداية العام في حين أصبح الين الياباني أسوأها أداء.

وتراجع الين الياباني أمام الدولار بنسبة 46ر5% منذ بداية العام الحالي ليسجل 18ر149 ين لكل دولار. وجاء أداء الين أمام الدولار أقل من مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار في التعاملات الفورية بمقدار 33ر7 نقطة مئوية.

في المقابل ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 04ر0% منذ بداية العام الحالي، في حين تراجع الفرنك السويسري أمام العملة الأمريكية بنسبة 79ر4% وتراجع اليورو بنسبة 33ر1% والكورون الدنماركي بنسبة 36ر1% خلال الفترة نفسها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك