أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، عن اجتذاب 5ر5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الى البلاد خلال العام الإيراني الجاري (ينتهي غدا الثلاثاء 19 مارس).



جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الإيرانية الذي عقد أمس الأحد برئاسة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث قدم الوزراء تقارير عن أعمال وأنشطة وزاراتهم للعام الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).



وقال خاندوزي، في تقريره إن "الانضباط المالي للحكومة وصل إلى 100% من حيث الشفافية وعدم إيداع الأموال في الحسابات الوسيطة."



وأضاف خاندوزي أنه منذ بداية الحكومة الحالية حتى اليوم، كان لدى بنوك الدولة زيادة في رأس المال بمقدار 270 تريليون تومان.



وقال خاندوزي "تم اجتذاب 5ر5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المؤكدة إلى البلاد في عام 1402هـ".