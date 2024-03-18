 تجديد حبس تشكيل عصابي لحيازته 25 كيلو من الحشيش في الطالبية - بوابة الشروق
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تجديد حبس تشكيل عصابي لحيازته 25 كيلو من الحشيش في الطالبية

مصطفى بكر:
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:32 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:32 م

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس تشكيل عصابي بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية بالطالبية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتهم 3 طبنجات- 9 خزينة وعدد من الطلقات- 25 كجم لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- جراب طبنجة- سيارة ملاكى.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وأضافوا بمزاولتهم نشاط إجرامى فى مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوى.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1.8 مليون جنيه) تقريبا.


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