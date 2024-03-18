المركزي الصيني يضخ 10 مليارات يوان في النظام المصرفي

استهل بنك الشعب (المركزي) الصيني أسبوع التداول الجديد اليوم الاثنين بضخ 10 مليارات يوان (41ر1 مليار دولار) في النظام المصرفي أجل 7 أيام عبر آلية إعادة الشراء العكسي بفائدة قدرها 8ر1%.

وقال البنك المركزي في بيان، إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعا كبيرا أمام الدولار. وارتفع اليوان في تعاملات اليوم بمقدار 32 بيب صيني ليسجل 0943ر7 يوان للدولار، مقابل 0975ر7 يوان يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.