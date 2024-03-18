 بوتين: مستعد للحديث عن وقف إطلاق نار في أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس - بوابة الشروق
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بوتين: مستعد للحديث عن وقف إطلاق نار في أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:22 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 2:22 م
قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، الذي أمر بالعميلة العسكرية ضد أوكرانيا منذ أكثر من عامين، إنه مستعد للحديث عن وقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب المقبلة في باريس.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوار مع التلفزيون الأوكراني، أن باريس سوف تطلب من موسكو الموافقة على هدنة خلال فترة انعقاد دورة الألعاب الأولمبية المقررة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبلين.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي أعقب إعادة انتخابه المتوقع رئيسا للبلاد مساء أمس الأحد، إنه لم يسمع بعد عن أي مقترح من ماكرون.

وأضاف "على أي حالة، سنمضي دائما على أساس مصالح روسيا والوضع على أرض المعركة".

وتريد اللجنة الأولمبية الدولية السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في دورة الألعاب كرياضيين محايدين وفقا لشروط صارمة.

وكانت اللجنة قد حظرت روسيا وحليفتها بيلارس من الفعاليات الرياضية الدولية، عقب أن شنت موسكو هجوما على أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال بوتين إن مثل هذه القيود من شأنها تحريف معني الحركة الأولمبية.

ويذكر أن موسكو طالما تقول إنها منفتحة على المفاوضات لإنهاء الحرب وفقا لشروط معينة، تتضمن أن تتمكن من الاحتفاظ بمناطق كبيرة محتلة في أوكرانيا وأن تحل كييف جيشها وتتخلي عن أي طموحات للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي المطالب التي ترفضها كييف.

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