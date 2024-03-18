السكة الحديد الهولندية تهدف لخفض المخلفات بإعادة استخدام أكواب القهوة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت شركة السكة الحديد الوطنية الهولندية، تجربة أكواب القهوة القابلة لإعادة الاستعمال في روتردام، اليوم الاثنين، في محاولة لتقليص الـ30 مليون كوب وحيد الاستعمال يتم إلقاؤها في محطاتها كل عام.

وبدأت الشركة، بالتحالف مع 14 شركة تجارية وتسع سلاسل تجزئة، في تقديم كوب شديد التحمل من البلاستيك في المحطة المركزية وسائر أنحاء المدينة.

ويفرض رسم قدره واحد يورو (10ر1دولار) على الكوب الذي يمكن غسله وإعادة استعماله.

ويمكن إعادته إلى أي من الماكينات الأوتوماتيكية التي توفرها المحطة أو الشركات التجارية المشاركة.

وتقوم الماكينة بطباعة إيصال مع رمز الاستجابة السريعة (كيو أر) الذي يمكن مسحه لضمان تحويل الايداع من خلال تطبيق مصرفي.

وأوضحت شركة السكة الحديد أن الأكواب التي يتم التخلص منها تشكل 5% من المخلفات بالمحطة، وتهدف الشركة القائمة على التشغيل ووزارة النقل للوصول إلى صفر مخلفات بالمحطات بحلول 2040.