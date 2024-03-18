تصدير 13 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط



أكدت هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13029 طنًا تشتمل على 3100 طن ملح معبأ، و3540 طن رمل، و4594 طن جبس معبأ، و1795 طن بضائع متنوعة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 51671 طنًا تشتمل على 20845 طن قمح، و7636 طن خردة، و3509 طن حديد، و8675 ذرة، و1180 طن خشب زان، و8020 طن سكر، و1474 فول صويا، و1143 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 332 طنًا.

كما استقبل الميناء 5 سفن خلال ال 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 9 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 702 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 728 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3256 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69774 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114556 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2485 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة، وتم تفريغ قطار من عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من السخنة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 5476 شاحنة.