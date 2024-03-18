ألمانيا وكندا تعتزمان إقامة جسر بحري لنقل الهيدروجين الأخضر

يعتزم ميناء هامبورج الألماني وميناء أرجنتيا الكندي، إقامة جسر بحري لنقل الهيدروجين الأخضر عبر المحيط الأطلسي.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في ولاية هامبورج الألمانية أن رئيس ميناء هامبورج ينس ماير ورئيس ميناء أرجنتيا سكوت بيني توصلا إلى اتفاق بهذا الخصوص اليوم الاثنين، في مؤتمر الهيدروجين الألماني الكندي الذي عُقِد في الغرفة التجارية في هامبورج.

وشارك في المؤتمر أيضا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ووزير الطاقة الكندي جوناثان ويلكينسون.

وتعتبر اتفاقية المينائين جزءا من التحالف الألماني الكندي للهيدروجين الذي تم الاتفاق عليه بين حكومتي برلين وأوتاوا في أغسطس 2022، والذي يهدف إلى بناء هيكل منتجين /مستهلكين للهيدروجين الوارد من كندا.

ومن المنتظر أن يلعب الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه من مصادر طاقة متجددة، دورا رئيسيا في عملية التحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

يذكر أنه سيتم في ميناء أرجنتيا إنشاء محلل كهربائي بقدرة 300 ميجاوات يعمل بطاقة الرياح ومرافق لشحن الهيدروجين.

ومن المنتظر توسيع ميناء هامبورج ليصبح مركزا ألمانيًا للهيدروجين حيث سيتم من خلاله استيراد مصدر الطاقة المحايد مناخيا، وتوزيعه وإنتاجه محليا باستخدام محلل كهربائي كبير الحجم.

ومن خلال إعلان النوايا، سيقوم ميناء هامبورج وميناء أرجنتيا بإنشاء إطار للتعاون في مجال إنشاء البنية التحتية المناسبة.