أكاديمية باكستانية: شهباز شريف يقود ائتلافا هشا وسط الجدل حول شرعية الحكومة الجديدة في باكستان

مع تولي شهباز شريف رئاسة الوزراء في باكستان، يُثار جدل واسع حول شرعية الائتلاف الحكومي الذي يقوده.

وينظر العديد من الباكستانيين إلى هذا الائتلاف بتحفظ، وتعكس هذه الرؤية الانقسامات السياسية والتوترات الاجتماعية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وقالت الدكتورة سائرة بانو، عضوة الجمعية الوطنية الباكستانية سابقا، إن الحكومة الجديدة في باكستان تولت السلطة وسط اضطرابات سياسية واستقطاب ومزاعم بتزوير الانتخابات.

وفي فترة ولايته الثانية في منصب رئيس الوزراء، يواجه شهباز شريف تحديات خطيرة، بما في ذلك ائتلاف ضعيف، وعدم استقرار سياسي، وانخراط متزايد للجيش في السياسة، ومشاكل اقتصادية، ومخاوف أمنية. ومن غير المرجح أن تمتلك الحكومة الجديدة القدرة على معالجة هذه العقبات الهائلة بفعالية.

وفي تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية تقول بانو، وهي أستاذ مساعد للعلوم السياسية في جامهة تومسون ريفرز بكندا، إن شهباز شريف يقود ائتلافا هشا يضم ستة أحزاب، مما يجعل حكومته عرضة لتعقيدات سياسات الائتلاف، وهو مُطالب ببذل جهود متواصلة لتلبية مطالب هؤلاء الشركاء وتأمين دعمهم المستمر. علاوة على ذلك، يواجه الائتلاف تحديات في تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة قد تنفر الحلفاء في الائتلاف الذين يترددون في تحمل وطأة الأزمة المالية وإعطاء الأولوية لجني فوائد تقاسم السلطة بدلا من ذلك. وبالتالي، تقول بانو إنه من المرجح أن تكون فترة ولاية شريف الثانية مماثلة لفترته الأولى.

وتستعد الحكومة للبقاء رهينة للسياسات التحريضية لحزب المعارضة "حركة الإنصاف" الباكستاني، الذي يزعم أن تفويضه سرق في انتخابات مزورة الشهر الماضي ويرفض الاعتراف بشرعية الحكومة الحالية.

وبعد فقدان الدعم العسكري، واجه رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، وحزبه حملة قمع كبيرة من الدولة بعد عزله من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022، مما أدى إلى تشكيل أول حكومة ائتلافية لشهباز شريف.

وألقي القبض على خان واحتجز بتهم متعددة بينما تعرض قادة حزبه لضغوط للابتعاد عن الحزب. علاوة على ذلك، تم إلغاء الرمز الانتخابي للحزب، مضرب الكريكيت، ولم يُسمح له بالقيام بحملة انتخابية حرة.

وعلى الرغم من مواجهة العديد من التحديات، تجاوز الحزب جميع الأحزاب الأخرى وحصل على مقاعد أكثر من منافسيه الرئيسيين "حزب الرابطة الإسلامية - حناح نواز" و"حزب الشعب الباكستاني". ومن خلال الاستخدام الفعال لوسائل التواصل الاجتماعي، نجح الحزب في تعبئة قاعدة ناخبيه وتغيير نتائج الانتخابات المتوقعة.

ودعم الجيش الباكستاني القوي نواز شريف (شقيق شهباز) وحزبه "الرابطة الإسلامية" مما رفع التوقعات بفوزهما بأغلبية في الانتخابات. ومع ذلك، أدت نتائج الانتخابات غير المتوقعة إلى تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز، وحزب الشعب الباكستاني، والأحزاب السياسية الأصغر الأخرى لمنع حزب "حركة الإنصاف" من تولي السلطة.

واتهم حزب حركة الإنصاف كلا الحزبين بسرقة تفويضه بدعم من الجيش وتزوير الانتخابات. ومع احتفاظ حزب حركة الإنصاف بكتلة كبيرة في البرلمان، من المتوقع أن يستمر حزب المعارضة في عرقلة إجراءات الحكومة، مما يساهم بشكل أكبر في عدم الاستقرار السياسي.

ومن القيود الهائلة الأخرى التي تواجه هذه الحكومة الدور الضخم للجيش في السياسة في البلاد. ويستعد الجيش المؤثر للحفاظ على نفوذه والاحتفاظ بدور "صانع الملوك". وخلال حكومته الائتلافية الأولى، تنازل شهباز شريف عن المزيد من السلطة للجيش، وهو اتجاه من غير المرجح أن يتغير. ونتيجة لذلك، واصل الجيش تشكيل السياسة الأمنية والخارجية. وهذا يعني أن آفاق تحسين العلاقات مع الهند وتعزيز التجارة لتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في باكستان لا تزال قاتمة.

وترى بانو أن باكستان تعاني حاليا من أزمة اقتصادية حادة، مما يستلزم اتخاذ قرارات صعبة من جانب الحكومة لتأمين خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي مع اقتراب انتهاء الخطة الحالية في نهاية مارس. وخلال فترة ولاية شريف السابقة في رئاسة الوزراء، كافحت باكستان لعدة أشهر لتأمين خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجنب التخلف عن السداد.

وبسبب عجز الحكومة عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، من المحتمل أن تلجأ إسلام أباد إلى زيادة الاقتراض، وعمليات الإنقاذ الإضافية، وتراكم المزيد من الديون. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى إطالة أمد التضخم وأزمة الطاقة المستمرة والنمو المنخفض وعبء الديون الخارجية الثقيل. وتتأرجح معدلات التضخم عند حوالي 30%، وارتفع مستوى الفقر أيضا في السنوات الأخيرة، حيث يعيش ما يقرب من 40% من السكان تحت خط الفقر. ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية في الأيام القادمة.

ويعكس سياق التنمية البشرية أيضا حالة متدهورة. ووفقا لتقرير التنمية البشرية العالمية لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن تراجع باكستان من المركز 161 إلى المركز 164 من أصل 192 على مؤشر التنمية البشرية يتطلب تفكيرا عميقا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه التنازلي في مؤشرات التنمية البشرية، بما في ذلك محو الأمية والتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، إلى تفاقم عدم الاستقرار السياسي والتحديات الاقتصادية.

كما أن البيئة الأمنية في باكستان لا تزال محفوفة بالمخاطر، ويرجع ذلك أساسا إلى المخاوف من الهجمات الإرهابية المحتملة من حركة طالبان باكستان، التي تحتفظ بملاذات آمنة في أفغانستان.

وعلى الرغم من التحذيرات العلنية التي وجهتها إسلام أباد إلى حكومة طالبان باتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان باكستان، لم تتخذ خطوات ذات مغزى، إما بسبب القيود المفروضة على القدرات أو عدم وجود استعداد من جانب طالبان.

ويتلخص هدف حركة طالبان الباكستانية في إقامة حكومة شبيهة بحكومة طالبان في باكستان، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا. في عام 2023، عانت باكستان من ما يقرب من 1000 ضحية في الهجمات الإرهابية، مما يؤكد الخطر المستمر.

وعلاوة على ذلك، أدى الهجوم الأخير عبر الحدود من إيران إلى تفاقم المخاوف الأمنية الباكستانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال احتمالات تحسين العلاقات مع الهند غير مرجحة، ويرجع ذلك أساسا إلى المواقف غير القابلة للتوفيق بين البلدين فيما يتعلق بكشمير.

وتزداد صعوبة التصدي لهذه التحديات في بيئة سياسية محفوفة بالمخاطر حيث تحد القيود المفروضة على سلطة الحكومة بشدة من قدرتها على تنفيذ تدابير سياسية مهمة. وخلصت بانو إلى أنه نتيجة لذلك، تستعد باكستان للبقاء على مسار يتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار.