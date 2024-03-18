تراجع معدل التضخم في النمسا لأدنى مستوى منذ أكثر من شهرين خلال فبراير الماضي

أظهرت أحدث بيانات لمكتب الإحصاء النمساوي اليوم الاثنين، تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين خلال شباط/فبراير الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.3% على أساس سنوي في فبراير الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 4.6% خلال يناير الماضي.

ويشار إلى أن هذا أدنى مستوى للتضخم يتم تسجيله منذ ديسمبر 2021، ولكنه مازال ضعف الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي وهو 2%.

ويرجع انخفاض معدل التضخم بصورة أساسية إلى تراجع الضغط على أسعار السلع الغذائية بصورة كبيرة، كما أن أسعار المطاعم لم تعد ترتفع بنفس القوة مثلما كان في السابق، حسبما قال توبياس توماس المدير العام لمكتب الإحصاء.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.7% خلال فبراير الماضي.