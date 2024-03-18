الشرطة الإسبانية تعتقل مهربي مخدرات بتهمة قتل مهاجرين غير شرعيين

قالت الشرطة في ميناء قادس جنوب إسبانيا، اليوم الاثنين، إنها اعتقلت ثلاثة من مهربي المخدرات لصلتهم بمقتل خمسة مهاجرين غير شرعيين قاموا بنقلهم من المغرب إلى إسبانيا في قاربهم السريع في نوفمبر الماضي.

وكان القارب يحمل37 مهاجرا يوم 29 نوفمبر عندما اقترب من الساحل الإسباني. وأجبر المهربون 28 من المهاجرين على القفز في البحر بالقرب من قادس من خلال تهديدهم بمناجل.

وغرق خمسة من المهاجرين في مياه البحر بسبب قوة التيار، وتم إجبار التسعة المتبقيين على النزول من القارب السريع عند نقطة أخرى.

وكان كل فرد من المجموعة قد دفع ما يتراوح بين 3 آلاف يورو (3250 دولار) و12 ألف يورو للانتقال من مدينة القنيطرة في المغرب إلى قادس وهي مسافة تبلغ نحو 250 كيلومترا.

وتعقبت الشرطة المهربين بعد العثور على قاربهم الذي يبلغ طوله 12 مترا والذي كان يستخدم في المعتاد لتهريب المخدرات.

ويواجه المهربون الثلاثة وهم رجلان وامرأة اتهامات بالقتل والانتماء إلى منظمة إجرامية والتسبب في إيذاء بدني وتهريب البشر.