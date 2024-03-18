وزارة الشئون الإسلامية السعودية: تقديم الخدمات الدعوية لضيوف الرحمن من خلال أجهزة تقنية متجولة

أكدت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنها تواصل تقديم الخدمات الدعوية والتوعوية لضيوف الرحمن عبر خدمة "الاتصال المرئي" من خلال أجهزة تقنية متجولة في مصليات الفنادق المجاورة للمسجد الحرام.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين، أن هذه الخدمة تجيب عن أسئلة ضيوف الحرام، فيما يتعلق بالعمرة وأحكام شهر رمضان وغيرها بعدة لغات عن طريق التواصل المباشر مع فريق من المشايخ والدعاة، وذلك في إطار الجهود التوعوية المتنوعة التي تقدمها الوزارة وفق خطتها المعتمدة لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.