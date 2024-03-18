محافظ الإسكندرية: تعظيم موارد المحافظة من حصيلة الإعلانات مع مراعاة الشكل الحضاري

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، عن حزمة جديدة من الضوابط المنظمة للمواقع الإعلانية لتعظيم موارد المحافظة، والقضاء على العشوائية البصرية.



وأكد محافظ الإسكندرية، خلال اجتماعه مع ممثلي كبرى شركات الإعلانات بالإسكندرية، وبحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، وكل الأجهزة المعنية، أن تعظيم موارد المحافظة من حصيلة الإعلانات لن يتم على حساب ضياع الشكل الحضاري، واحتلال الشوارع والأرصفة بالمحافظة.

وشدد على أن المواقع الإعلانية يجب أن تظهر بشكل حضاري يليق بمحافظة الإسكندرية ووفقًا للهوية البصرية لعروس البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أنه لا يوجد أحد فوق القانون فيما يتعلق بإزالة كل الإعلانات المخالفة أو المنتهية ترخيصها، وذلك حفاظًا على المال العام.

وأوضح محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على الاستفادة من جميع أصول المحافظة ودراسة أفضل الحلول لاستثمارها بما يساهم في تنمية الموارد الذاتية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم الفترة القادمة بطرح عدد من مواقع الإعلانات المميزة على مستوى المحافظة وفق الضوابط الجديدة.