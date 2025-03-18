كييف تختبر طائرات مسيرة قتالية بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى سيبيريا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الاثنين أن أوكرانيا اختبرت بنجاح طائرة مسيرة قتالية يصل مداها إلى 3000 كيلومتر.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة: "نحن نطور خطا من القدرات بعيدة المدى التي ستساعد في ضمان أمن دولتنا"، معربا عن امتنانه للمهندسين والمصنعين الذين يقفون وراء هذا المشروع.

ومع هذا المدى البعيد، يمكن للطائرات الأوكرانية المسيرة ضرب أهداف في عمق سيبيريا.

وخلال اجتماع مع القادة العسكريين، تم اطلاع زيلينسكي أيضًا على المستجدات بشأن استخدام صاروخ نبتون المتطور المضاد للسفن قائلاً: "نحن راضون عن نتائج الضربة".

وفي أبريل/نيسان 2022، أغرقت أوكرانيا الطراد الروسي موسكفا بصاروخ نبتون أر-360، ومنذ ذلك الوقت، تم تطوير الصاروخ وتعزيز مداه.