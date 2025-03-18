تشيزني يكشف الفارق بين برشلونة ويوفنتوس

كشف فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة، الفارق بين اللعب مع الفريق الكتالوني، والدفاع عن ألوان يوفنتوس الإيطالي.

وقال تشيزني في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "كرة القدم رائعة في برشلونة، هذا ما يثير حماسي تجاه الفريق، ويوفنتوس يُركز بالدرجة الأولى على تحقيق النتائج، بينما برشلونة يضفي على كرة القدم متعةً خالصةً".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "ليس من المُستغرب أن يتأثر ملايين المُشجعين بهذا النهج".

وشارك تشيزني في 16 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 16 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مناسبات.