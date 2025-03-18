مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: الاحتلال ضرب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة عرض الحائط

قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس فضلًا إضافيًا من العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف خلال كلمة بجلسة لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال ضرب باتفاق وقف إطلاق النار عرض الحائط، بعد شن سلسلة من الضربات الجوية العشوائية فجر اليوم على غزة.

ونوه أن تلك الضربات الجوية أدت إلى استشهاد أكثر من 400 شخص، معظمهم نساء وأطفال، قائلًا إن «الأمر يعكس استخدام الدم الفلسطيني مجددًا كأداة في الحسابات السياسية».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن «إسرائيل واصلت على مدار الأيام الماضية، سعيها لحرمان شعب غزة من الكهرباء والمياه»، قائلًا إنها استهدفت الأنظمة الغذائية في القطاع.

واستشهد بتصريحات مقرر الأمم المتحدة حول الحق في الغذاء، والتي قال فيها إن: «إسرائيل لا تقوض دخول المساعدات فحسب، بل تفكك بشكل منهجي البنى التحتية الغذائية في غزة».

ولفت إلى أن إسرائيل، بعد الاعتداء على الأونروا، فرضت قيودًا جديدة على كل المنظمات غير الحكومية، لتقويض قدرتها على العمل ومساعدة الشعب الفلسطيني.

ويعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن القضية الفلسطينية، يستمع الأعضاء خلالها الى إحاطة من رئيس إدارة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة توم فيشر.