رئيس وزراء كندا: الاتفاق على استمرار إغلاق الحدود مع أمريكا 30 يوما إضافية

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، إن كندا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد إغلاق الحدود بينهما أمام جميع الرحلات غير الضرورية لمدة 30 يوما إضافية.

وذكر ترودو في تصريحات متلفزة: "اتفقت كندا والولايات المتحدة على تمديد الإجراءات الحدودية السارية حاليا، لمدة 30 يوما إضافية"، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هذه الخطوة "ستبقي الناس على جانبي الحدود في أمان".

وأغلق البلدان حدودهما المشتركة مؤقتا، يوم 18 مارس الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات للحد من دخول الأجانب من المناطق التي تضررت بشدة جراء فيروس كورونا، بما في ذلك الصين وأوروبا.

ويعيش معظم سكان كندا في مناطق قريبة من الحدود مع الولايات المتحدة، والتي يصل طولها إلى 8891 كيلومترا، وثمة علاقات وثيقة بين المجتمعات على جانبي الحدود.