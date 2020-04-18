 رئيس وزراء كندا: الاتفاق على استمرار إغلاق الحدود مع أمريكا 30 يوما إضافية - بوابة الشروق
السبت 18 أبريل 2020 11:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

رئيس وزراء كندا: الاتفاق على استمرار إغلاق الحدود مع أمريكا 30 يوما إضافية

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
واشنطن - د ب أ
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 10:26 م | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 10:26 م

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، إن كندا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد إغلاق الحدود بينهما أمام جميع الرحلات غير الضرورية لمدة 30 يوما إضافية.

وذكر ترودو في تصريحات متلفزة: "اتفقت كندا والولايات المتحدة على تمديد الإجراءات الحدودية السارية حاليا، لمدة 30 يوما إضافية"، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هذه الخطوة "ستبقي الناس على جانبي الحدود في أمان".

وأغلق البلدان حدودهما المشتركة مؤقتا، يوم 18 مارس الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات للحد من دخول الأجانب من المناطق التي تضررت بشدة جراء فيروس كورونا، بما في ذلك الصين وأوروبا.

ويعيش معظم سكان كندا في مناطق قريبة من الحدود مع الولايات المتحدة، والتي يصل طولها إلى 8891 كيلومترا، وثمة علاقات وثيقة بين المجتمعات على جانبي الحدود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك