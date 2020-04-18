محافظ المنيا: خروج 10 حالات جديدة من مستشفى العزل بملوى بعد تعافيهم من كورونا

أعلن اللواء اسامة القاضى، محافظ المنيا، أنه يتابع بنفسه من خلال شبكة "الفيديو كونفرنس" أعمال طاقم الأطباء النامية بمستشفى عزل ملوي، والمخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من مختلف محافظات مصر.

وأضاف، أن الأطباء أكدوا أن نسبة الشفاء بها حتي الآن تعتبر 100%، حيث خرج أمس الجمعة، 10 حالات كانت أصيبت بفيروس كورونا، بعد التأكد من شفائهم تمامًا بعد ورود نتيجة العينات الخاصة بهم، والتي أكدت نتائجهم السلبية، وبذلك يرتفع عدد الحالات التى خرجت من مستشفى العزل بملوى منذ افتتاحها بشكل استثنائي حتى الآن 40 حالة، تم شفاؤها وخرجت من المستشفى.

وقال مصدر طبي، إن المستشفى أمرت بتحويل 15 حالة أخرى مصابة إلى المدن الجامعية ببني سويف؛ لاستكمال فترة علاجهم بعد استجابتهم للعلاج.

وأشار المحافظ إلى أن جهود الحكومة مسخرة لخدمة المصلحة العليا للبلاد، والقضاء على هذا الفيروس.