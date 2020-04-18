السفارة الصينية في القاهرة: سنشارك مصر حال توصلنا لعلاج أو لقاح لفيروس كورونا

قال الوزير المفوض للسفارة الصينية في مصر، لي دونج، إن الصين تعمل ليلًا نهارًا من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى أنه إذا تم التوصل لأي منهما ستشارك الصين مصر ودول الأصدقاء التي تحتاج لذلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، قائلًا: «يمكننا أن نعمل في العالم يدًا بيد، وليس بالانقسام والعدوانية»، لافتًا إلى أن الصين تعتبر أن العلاقات التي تربطها بمصر أخوية.

وأشاد الوزير المفوض للسفارة الصينية في مصر بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنتهجها الحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مستطردًا: «هذه الإجراءات تدل على أن مصر في القيادة قوية».

ونصح ببعض من التضحية من أجل الصحة العامة، مشيدًا بالحملات التوعوية الخاصة بكورونا، التي تجريها بعض القنوات والمؤسسات الإعلامية.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت صباح الخميس الماضي، عن استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلي جمهورية مصر العربية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».