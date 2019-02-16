الأعلى للجامعات: اعتبار الامتحانات الإلكترونية التي أجرتها الجامعات الخاصة «تجريبية»

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اجتماعا اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة ظهرًا، لحسم مصير امتحانات نهاية العام في الجامعات الخاصة، بحضور وزير التعليم العالي ونوابه ورؤساء الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وكشف مصدر مسئول بمجلس الجامعات الخاصة، لـ"الشروق"، أنه لن يُعتمد من الامتحانات الإلكترونية التي أجرتها الجامعات الخاصة الأيام الماضية، سوى الاختبارات الإلكترونية القصيرة، وما دون ذلك سيتم اعتماده على كونه اختبارات تجريبية لا تضاف للمجموع ولن تعتمد من وزارة التعليم العالي.

وأضاف المصدر أنه غالبًا سيصدر قرار تفصيلي على الخامسة عصرًا بشأن امتحانات نهاية العام وسيعمم ولن يترك لكل جامعة خاصة حرية إجراء الامتحانات.