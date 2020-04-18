ولايات أمريكية تعلن أولى خطوات تخفيف الإغلاق التام جراء كورونا

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت اليوم الجمعة أن ولايته ستبدأ تخفيف أوامر الإغلاق التام الأسبوع المقبل، كما قال حكام ولايات أخرى إنه سيتم تخفيف بعض القيود، بينما تصاعدت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي الحقت الضرر بالاقتصاد .

وقال أبوت إن أعمال التجزئة غير الضرورية ستبدأ عملها بجمع الطلبات وتوصيلها بدءا من يوم الجمعة المقبل، بينما سيعاد بدءا من الاثنين المقبل فتح حدائق بالولاية مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي.

وذكر أبوت في كلمة متلفزة إننا "نبدأ الآن في رؤية بصيص أمل أن أسوأ ما في كوفيد-19 قد نتجاوزه قريبا". وقال إننا "أظهرنا أننا نستطيع السيطرة على فيروس كورونا".

وفي ولاية مينيسوتا، أعلن حاكمها أن ملاعب الجولف والأنشطة الأخرى التى تمارس فى الأماكن المفتوحة سيتم السماح بها بدءا من صباح يوم غد السبت، بينما أعلنت فيرمونت تخفيف القيود على الإنشاءات والأعمال الخارجية.

وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يلقي بثقله خلف محتجين رافضين لإجراءات الإغلاق في ثلاث ولايات يرأسها حكام ديمقراطيون.

وقال الرئيس الجمهوري على تويتر "حرروا مينيسوتا" بعد دعوات بـ "تحرير" فيرجينيا وميتشجان.

واستهان المتظاهرون بإرشادات التباعد الاجتماعي عبر الاحتشاد خارج مقر حاكم مينيسوتا اليوم الجمعة، بينما احتشد عشرات قليلة من المحتجين في عاصمة فيرجينيا في اليوم السابق.

وشهدت ميتشجان واحدة من أكبر الاحتجاجات بالبلاد يوم الأربعاء عندما شهدت شوارع عاصمتها انسدادا من قبل آلاف السائقين المحتجين ضد واحدة من أشد القيود في البلاد على السفر والعمل.

وعبرت حاكمة الولاية جريتشين ويتمر اليوم الجمعة عن أملها في تخفيف بعض هذه القيود في الأول من مايو، بينما شددت على أن البيانات والارقام هى ستحدد القرار، إذ أن ميتشجان تعد صاحبة ثالث أعلى معدل وفيات بالفيروس بين الولايات الأمريكية.

وشهدت ولايات أوهايو وكنتاكي ونورث كارولينا ويوتاه التي حكامها من الديمقراطيين والجمهوريين، تجمعات احتجاجية في الأيام القليلة الماضية.