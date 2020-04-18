قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية المكافحة لانتشار فيروس كورونا المستجد، بشأن منع دخول القادمين من خارج مدن البحر الأحمر في شم النسيم، مشيرًا إلى أهمية منطقة محافظة البحر الأحمر، حيث يوجد بها ثلاثة مطارات دولية ومينائين، إضافة إلى 270 منشأة سياحية.

وأضاف «حنفي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، قائلًا: «مبدأ عام؛ مافيش تجمعات، مافيش رحلات هتطلع، مافيش حفلات هتتعمل، مافيش شم نسيم من الآخر يعني».

وناشد محافظ البحر الأحمر بتوعية الأهالي لأبنائها حيال الخطر الخاص بأزمة كورونا، والذي تواجهه مصر في هذه الفترة، مستطردًا: «لو تعافينا في شهر يونيو القادم سنعود بقوة».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، عن اتباع إجراءات مشددة يوم شم النسيم، بتطبيق إجراءات الحظر الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، خلال هذا اليوم.

كما أعلن عن الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ؛ لمنع التجمعات خلال شم النسيم، بالإضافة إلى إيقاف كل وسائل النقل العام بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق، وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ؛ للحد من الكثافات.