وزارة المالية: غدًا بدء صرف مرتبات إبريل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تنسيقا كاملا مع القطاع المصرفى لضمان صرف مرتب شهر إبريل الحالى للعاملين بالدولة فى المواعيد المبكرة، التى تبدأ اعتبارا من الأحد ١٩ إبريل بدلا من يوم الخميس ٢٣ من الشهر نفسه، معربا عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفى فى سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بإجازة البنوك يومى الأحد والإثنين المقبلين.



أضاف أن وزارة المالية أتاحت للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر إبريل الحالى للعاملين بالدولة، وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، موضحا أن ميكنة الموازنة أسهمت فى جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على أربعة أيام بدلا من يوم واحد؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وذكر بيان لوزارة المالية، أن مرتبات العاملين بالدولة ستكون متاحة فى ماكينات الصراف الآلى اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على الماكينات فى الأيام المحددة لبدء الصرف فقط.



كانت وزارة المالية قد أعلنت تقديم مواعيد صرف مرتب شهر إبريل الحالى، بحيث تبدأ اعتبارا من الأحد ١٩ أبريل، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٢ إبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.