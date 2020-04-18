 هولندا تسجل 142 وفاة و1140 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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هولندا تسجل 142 وفاة و1140 إصابة جديدة بكورونا

كورونا هولندا
كورونا هولندا
نور رشوان
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 3:22 م | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 3:22 م

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، تسجيل 142 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت السلطات الصحية الهولندية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.


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