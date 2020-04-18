هولندا تسجل 142 وفاة و1140 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية الهولندية، تسجيل 142 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت السلطات الصحية الهولندية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.