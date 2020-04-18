وفاة مصارع تونسي غرقا

تلقى الشارع الرياضي التونسي صدمة كبيرة مع إعلان وفاة المصارع الدولي التونسي أحمد ظواهرية، صاحب الـ19 عامًا؛ بسبب حادث غرق ببحيرة جبلية في منطقة جبل عمار من ولاية منوبة التونسية.

أحمد ظواهرية ذهب للبحيرة رفقة بعض من أصدقائه، إلا أن الفاجعة ضربته ليتوفى غرقا، وتُنتشل جثته من قبل مصالح الحماية المدنية والتي تلقت نداءات استغاثة من أصدقاء المصارع الدولي، وفقا لما نشرته إذاعة IFM التونسية.

وحرص الاتحاد التونسي للمصارعة على تعزية أسرة المصارع الذي ينتمي للنادي الرياضي للمصارعة بدوار هيشر، وحصل على عدة تتويجات محلية ودولية.

وكتب الاتحاد في بيانه: "ببالغ الأسى والحسرة بلغنا وفاة المصارع البطل أحمد ظواهرية التابع للنادي الرياضي للمصارعة بدوار هيشر".

وأضاف: "نتقدم إلى كل عائلة الفقيد بتعازينا القلبية الصادقة ونشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه".

وأتم: "أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتك وإن لله وإن إليه راجعون".