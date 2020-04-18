تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، فى صرف الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» لشهر إبريل من ما يقرب 4 آلاف مكتب بريد على مستوى المحافظات، لأكثر من 3 ملايين أسرة بما يقرب من 12 مليون فرد.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين قباج، إنه سيتم صرف ما يقرب من مليار و385 مليون جنيه للمستفدين، فضلا عن أنه تم وضع خطة للصرف لمواجهه تكدسات الصرف فى ظل مواجهه أزمة الكورونا.

وأكدت القباج أن الوزارة اتخذت عدد من الإجراءات لتفادى تكدس وزحام المواطنين والتى تضمن تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام، وأضافت أنه تقرر البدء بالصرف لمستفيدى كرامة يومى السبت والأحد 18 و19 إبريل، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوى الاعاقة بقيمة إجمالية نحو 482 مليون جنيه.

وأوضحت أن بعدها يتم الصرف لمستفيدى «برنامج تكافل»، الذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون أسرة بإجمالى قيمة نحو 903 ملايين جنيه، بخلاف 500 ألف أسرة يتم دعمهم من قبل برنامج «الضمان الاجتماعى».