معلول: إذا تعرض فريق آخر لظروف الأهلي في 2019 لهبط للدرجة الثانية

أكد علي معلول نجم الأهلي، أنه لا يتطلع لارتداء شارة القيادة بالفريق، مضيفا إلى أن أي فريق كان سيتعرض لظروف الأهلي في العام الماضي لكان هبط للدرجة الثانية.

وقال معلول في تصريحات لقناة الأهلي:«تعلمت خلال ٤ سنين أن النجم هو النادي الأهلي، قد لا يشارك لاعبا في مشوار الفوز بالدوري لكن اللقب يحسب له مثل أي لاعب آخر، هذا ما يجعل الأهلي في مكانة مختلفة وبعيدة عن الآخرين».

وأضاف:«الأهلي فاز بلقب الدوري ٤١ مرة، هذا رقم كبير جدا، أي لاعب مر على النادي الأهلي يفوز بلقب الدوري، وتبقى بطولة إفريقيا الأهم، وكان يمكنني أن الفوز بها مرتين في ٢٠١٧ و٢٠١٨ لكن حالفنا سوء حظ».

وواصل:«شرف ومسؤولية أكبر ارتداء شارة قيادة الأهلي، ليس هدفي، الأهم دوري في الملعب أن يكون فعالا ولي كلمة مسموعة بين زملائي ليس شرطا أن ترتدي الشارة هناك أكثر من قائد للفريق».

وبسؤاله عن اللقب الأغلي له ما الأهلي قال:«الدوري وكأس السوبر في ٢٠١٩».

وفي سياق متصل قال:«قد لا يلتفت البعض أننا في ٦ أشهر خسرنا بطولتين إفريقيا وخرجنا من البطولة العربية، أي فريق آخر كان سينهار أو يهبط للدرجة الثانية، ونجح أن يعود وسط ظروف صعبة للغاية وحسم لقب الدوري لصالحه بفارق ثماني نقاط»

وأضاف:«الأهلي تعود أن يفوز بالالقاب، لا يعرف الاستسلام في أي بطولة، ليس هدفه المشاركة فقط، لذا ما حدث بعد خسارة السوبر الأخيرة أمام الزمالك لم يكن مقبولا وفقا لمبادئ النادي».

وأتم:«عشت لحظة عصيبة في مباراة طلائع الجيش بعد إهدار ركلة جزاء، وقلت لنفسي (مينفعش أضيع الدوري على الأهلي) إلا أنني وجدت مساندة قوية من زملائي وقالوا لي أنت ستكون سببا في الفوز، وبالفعل سجلت هدفا في الدقيقة الأخيرة».