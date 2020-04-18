ترامب يدعو لتحرير ولايات تحتج على الإغلاق يحكمها ديمقراطيون

• حكام الولايات ردا على تغريدات الرئيس الأمريكي: نخوض حربا بيولوجية ضد كورونا.. ولا وقت لحروب تويتر

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إلى "تحرير" 3 ولايات أمريكية يحكمها ديمقراطيون، في إشارة منه إلى عدم رغبة حكامها في تخفيف القيود المفروضة على السكان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب، الذي يأمل في استئناف حملته للانتخابات الرئاسية في نوفمبر التي توقفت جراء انتشار الفيروس، في سلسة تغريدات رسائل بأحرف كبيرة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حرروا مينيسوتا!"، "حرروا ميشيجان!" و"حرروا فرجينيا!"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في منازلهم. وفي ميشيجان هناك زهاء 2000 وفاة، فضلا عن 208 وفيات في فرجينيا، و87 في مينيسوتا.

وخرق متظاهرون الأسبوع الجاري أوامر البقاء في المنزل، وخرجوا احتجاجا على الحجر ومن أجل دعوة حكامهم إلى إعادة فتح الاقتصاد.

ويطالب المتظاهرون برفع الإغلاق عن ولايات (ميشيجان، وأوهايو، ونورث كارولينا، ومينيسوتا، ويوتاه، وفيرجينيا، وكنتاكي). ويقول المتظاهرون إن الإغلاق تسبب في أذى للمواطنين، بينما يحذر المسئولون في القطاع الصحي من أن رفع التدابير سيؤدي إلى انتشار العدوى.

وتواجه حاكمة ميشيجان جريتشين ويتمان، دعاوى قضائية بعد قرارها تمديد إبقاء السكان في منازلهم. كما أطلقت مجموعة تُسمي نفسها "حرروا مينيسوتا"، تظاهرات لتحدي قرار مماثل للحاكم تيم والز.

والولايات التي ذكرها ترامب في تغريداته تخضع لسيطرة الديمقراطيين، بينما لم يذكر وأوهايو ويوتاه اللتين تخضعان لسيطرة الجمهوريين.

ويأتي دعم ترامب العلني للمظاهرات بعد يوم من كشف إدارته عن إرشادات لرفع الإغلاق الاقتصادي. وتناقضت تغريداته مع مواقفه الخميس الماضي، حين قال إنه "كان متعاطفاً مع المتظاهرين، لكن رأيي يتفق مع رأي جميع الحكام".

واتهم ترامب في تغريدة سابقة، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر و"اليسار الراديكالي" بالتسبب في "فقدان الناس وظائفهم".

من جهته، قال حاكم فرجينيا رالف نورثام، إنه "ليس لديه وقت للانخراط بحروب على تويتر"، مضيفا: "فريقي وأنا نخوض حربًا بيولوجية ضد فيروس كورونا".

أما حاكم مينيسوتا تيم وولز، قال إن "مسئوليته الأولى" تتمثل في حماية السكان، مضيفا أنه إذا كان ممكنا "العودة إلى العمل غدًا، فهذا بالضبط ما سنفعله".

بدوره، عبر الحاكم الديمقراطي لولاية واشنطن جاي إنسلي، عن غضبه حيال تغريدات ترامب؛ لأنه قال إنها تشجع على "أعمال خطرة وغير قانونية".

وقال إنسلى: "إن ترامب يعرض ملايين الناس لخطر الإصابة بكوفيد-19"، مضيفا أن "دعواته إلى تحرير ولايات قد تؤدي إلى أعمال عنف".

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ700 ألف إصابة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 36 ألفا و773 حالة في البلد الأكثر تأثرا حاليا بالوباء.