 وائل جمعة لمعلول: أنت قائد للأهلي بدون شارة - بوابة الشروق
السبت 18 أبريل 2020 2:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وائل جمعة لمعلول: أنت قائد للأهلي بدون شارة

شريف أبوحمد
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 1:33 ص | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 1:33 ص

 

أشاد وائل جمعة مدافع الأهلي السابق، بامكانيات علي معلول نجم الأهلي، مشيرًا إلى أن قائدا للمارد الأحمر دون إرتداءه لشارة القيادة.

وقال جمعة في رسالة لعلي معلول عبر قناة الأهلي:«سعداء بوجودك يا معلول في الأهلي وتألقك ودورك المؤثر مع الفريق والذي يلاحظه الجميع وأتمنى لك التوفيق».

وأضاف:«أنت قائد للأهلي بدون شارة، وجمهور الأهلي لا ينسى من أخلص له، وسوف تعلم قيمة ما تحققه للأهلي مستقبلا».

وتألق معلول مع الأهلي بالموسم الحالي في العديد من المباريات وساهم بشكل رئيسي في تأهل المارد الأحمر لنصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك