وائل جمعة لمعلول: أنت قائد للأهلي بدون شارة

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أشاد وائل جمعة مدافع الأهلي السابق، بامكانيات علي معلول نجم الأهلي، مشيرًا إلى أن قائدا للمارد الأحمر دون إرتداءه لشارة القيادة.

وقال جمعة في رسالة لعلي معلول عبر قناة الأهلي:«سعداء بوجودك يا معلول في الأهلي وتألقك ودورك المؤثر مع الفريق والذي يلاحظه الجميع وأتمنى لك التوفيق».

وأضاف:«أنت قائد للأهلي بدون شارة، وجمهور الأهلي لا ينسى من أخلص له، وسوف تعلم قيمة ما تحققه للأهلي مستقبلا».

وتألق معلول مع الأهلي بالموسم الحالي في العديد من المباريات وساهم بشكل رئيسي في تأهل المارد الأحمر لنصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.