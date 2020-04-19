يرى ثيو بوكير، المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، تطور على يد المدرب الألماني يورجن كلوب، الذي طور أداءه وطريقة لعبه بشكل ملحوظ.

وقال ثيو بوكير في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورت": "هذا ما قلته من قبل أن مصر مليئة بالمواهب والنجوم لكن تحتاج لمعلمين كرة قدم ويورجن كلوب يعتبر معلم كرة قدم".

وأضاف: "كرة القدم ليست جوانب فنية وخططية فقط، بينما نخلط الجوانب الخططية والنفسية والتكتيكية وكل شئ وكلوب هو أحد الأمثلة الجيدة لتطوير أداء اللاعبين وقبل قدوم صلاح لليفربول كان مميز ولكن ينقصه لعب كرة القدم وتعلمها على يد كلوب".

وتابع: "أحمد فتحي لاعب مميز وتحياتي لاستمراره في الملاعب ومن الممكن أن يستمر حتى 45 عاما إذا حافظ على نفسه بشكل جيد وأن يستمر في وضع نفسه في المكانة الأفضل".