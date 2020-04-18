 معلول: أتمنى الاعتزال في الأهلي.. ورفضت الرحيل بسبب حبي للنادي والجماهير - بوابة الشروق
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معلول: أتمنى الاعتزال في الأهلي.. ورفضت الرحيل بسبب حبي للنادي والجماهير

شريف أبوحمد
نشر فى : السبت 18 أبريل 2020 - 2:19 ص | آخر تحديث : السبت 18 أبريل 2020 - 2:19 ص

أكد علي معلول نجم الأهلي، أنه تلقي العديد من العروض منذ انتقاله للأهلي، ولكنه أشار إلى أنه كان واثقا من الاستمرار بصفوف القلعة الحمراء، ومتمنيا الاعتزال داخل جدار النادي الأهلي.

وقال معلول في تصريحات خلال حواره عبر قناة الأهلي:«منذ انتقالي للأهلي مع حلول كل فترة انتقالات أتلقى عرضا أو عرضين، وكان لدي إيمان كبير أنني سوف أستمر مع الأهلي واجعل النادي لا يفكر في الاستغناء عني».

وأضاف:«تلقيت أكبر عرض العام الماضي، لكن حبي للنادي والجماهير وبعد التشاور مع الإدارة اقتنعت بالاستمرار مع الفريق، ولم أفكر كثيرا».

وأتم:«لا يربطني بالأهلي عقد احترافي فقط بل هناك أيضا عقد حب واحترام، وأتمنى الاعتزال في الأهلي، فهو المكان الذي يجعلك تشعر بالسعادة للتواجد بين صفوفه».

 


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