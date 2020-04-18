صدام بين أحمد فهمى ومحمد ر مضان قبل انطلاق السباق.. وحرب الأفيشات تعيد أزمة ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج إلى الواجهة

المسلسلات تلجأ لنجوم المهرجانات والأغنية الشعبية فى الترويج.. ونسب مشاهدة البروموهات تشعل الأجواء مبكرا





مع بدء العد التنازلى لانطلاق الموسم الأكبر للدراما التليفزيونية، اندلعت «حربا» بين النجوم أبطال مسلسلات هذا الموسم، الذين يؤكد الجميع أنه الموسم الأصعب على الإطلاق بين كل مواسم رمضان الاخرى، نظرا للظروف التى أحيطت به من انتشار وباء أدى إلى تطبيق إجراءات احترازية منها فرض حظر تجول جزئى، ورغم أن نتيجة هذه الإجراءات أدت إلى خروج عدد من المسلسلات التى كان متوقعا أن تكون منافسا شرسا وقويا هذا العام، لكن هذا الامر لم يحد من وطاة الحرب بل زادتها سخونة، ولجا عدد من الفنانين للطرق الشرعية فى عمل دعاية لمسلسلاتهم لجذب الانتباه لها، إما من خلال عرض البرومو التشويقى للمسلسل الذى يعتبر البعض أن نجاح البرومو يعنى نجاح المسلسل بعد عرضه، وكلما زادت نسبة مشاهدة البرومو تأكد نجاح العمل، أو بالاكتفاء بالتنويه عن أسماء القنوات التى تعرض مسلسلاتهم متمنين النجاح والتوفيق، بينما لجأ آخرون لوسيلة العراك المباشر أو الضرب تحت الحزام ليقضوا على منافسيهم قبل انطلاق الماراثون الرمضانى.

فى هذا التقرير نرصد بعض ملامح هذه الحرب وكانت البداية حينما اشتعلت أجواء الحرب مبكرا بين الفنانين أحمد فهمى ومحمد رمضان، رغم أن الاثنين لا يعتبران منافسين لبعضهما البعض، وذلك لحرص أحمد فهمى على تقديم مسلسل كوميدى يرسم البهجة على وجوه الناس، فيما يحرص محمد رمضان على تناول قصة شاب تعرض للظلم إما بحرمانه من تولى منصب ما، أو السطو على ميراثه، مخاطبا شريحة الطبقة الشعبية، ومع هذا فدارت حرب معلنة بين الاثنين فى الآونة الاخيرة، حينما رفض «فهمى» ما يروجه «رمضان» بأنه الأعلى أجرا والاكثر مشاهدة، وتحداه أن يعلن عن أجره فى آخر مسلسل له مشيرا ــ أى فهمى ــ انه حصل على أجر يفوق أجره فى مسلسل «الواد سيد الشحات».

وقال أحمد فهمى إن محمد رمضان طلب من زوجته الفنانة هنا الزاهد كى تشارك معه كضيفة شرف فى مسلسله «البرنس» إلا أن «فهمى» نصحها «ألا توافق»، وفى المقابل لم يقف الفنان محمد رمضان صامتا، وكعادته حرص على الرد باسلوب ساخر حينما نشر فيديو من احد البرامج التى شارك فيها «فهمى» وهو يشيد بموهبة «رمضان»، وكتب بطل «البرنس»، معلقا على هذا الفيديو «الحمد لله» فى اشارة إلى اشادة فهمى بنفسه بالصوت والصورة لموهبة محمد رمضان، وبعدها بدا طرفا الخلاف فى نشر فيديوهات يسخر كل واحد منهما من الآخر.

وبدأت الحملة الدعائية لمسلسل «البرنس» الذى استخدم فيها محمد رمضان طريقة مختلفة وجديدة، حيث استعان بثلاثة من نجوم الاغنية الشعبية والمهرجانات، لعمل أغان دعائية للمسلسل، ومنها اغنية «مين يلومنا» للمطرب احمد سعد، وأغنية «برنس من يومك» للمطرب رضا البحراوى، واغنية «يا طيب» لنفس المطرب كلمات محمد عنتر وألحان تامر كروان وتوزيع طه الحكيم، وأغنية «شارع أيامى» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وتم طرح هذه الاغانى على قناته الرسمية على اليوتيوب، وتباهى محمد رمضان ان قناته تعد الاكبر من حيث عدد المشاهدة متفوقة على كل قنوات الفنانين فى الوطن العربى بعد أن تعدت نسبة مشاهدتها الـ 2 مليار و600 مليون مشاهدة، وواصل «رمضان» استخدام شعاره «ثقة فى الله نجاح» منوها أن مسلسله يذاع على القناة رقم واحد فى مصر وهى dmc.

واحتفى أحمد فهمى بمسلسله الجديد «رجالة البيت» وقام بنشر صور كوميدية من المسلسل تجمعه بشريكه فى البطولة الفنان أكرم حسنى، وسط تجاوب وتفاعل كبير بينه وبين الجمهور.

وبعدها اندلعت حرب أخرى غير معلنة بين الفنانتين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج زوجة طليق الأولى، حيث اشتعلت الاجواء على مواقع التواصل الاجتماعى دون ظهور مباشر لكليهما، وكانت البداية حينما نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز البوستر الرسمى لمسلسلها «ونحب تانى ليه» الذى تلعب فيه دور البطولة ويشاركها الفنان كريم فهمى والفنان شريف منير، لينتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بوستر غير رسمى لمسلسل «لما كنا صغيرين»، أول مسلسل لريهام حجاج «كبطلة» يشارك فى الموسم الرمضانى، وظهرت ريهام متصدرة البوستر وخلفها يقف الفنانين خالد النبوى ومحمود حميدة، لتتلقى ريهام سهاما من النقد الحاد والهجوم الشرس، بعد أن رفض الجميع تصدرها للبوستر بينما يقف من هم الاجدر منها والاكثر موهبة وشهرة وخبرة وراءها، وأشار البعض أن طليق ياسمين عبدالعزيز يشارك فى تمويل مسلسل زوجته الجديدة حتى تتصدر صورها البوستر الخاص بالمسلسل متقدمة عن نجوم اكثر منها خبرة، واستمرت الاتهامات تطارد ريهام حجاج، رغم ان هذا الامر طبيعى، وكم من النجوم الكبيرة أصحاب التاريخ الممتد فى عالم الفن وقفوا وراء المواهب الفنية الجديدة، وقبلوا أن تُكتب أسماؤهم وراء اسماء هذه المواهب الجديدة ولم يجدوا فى هذا حرجا، وهو ما دفع البعض للاعتقاد أن هناك من يقف وراء هذه الحملة الشرسة التى تتعرض لها ريهام حجاج خاصة بعد انتشار هاشتاج «ممثلة فاشلة» واشارت اصابع الاتهام للفنانة ياسمين عبدالعزيز التى التزمت الصمت ولم تنجرف وراء هذه الاتهامات واكتفت بنشر صورها على صفحتها الخاصة من مسلسلها الجديد كما اعتادت وبشكل طبيعى.

على الجانب الآخر قام عدد من الفنانين بعمل حملة ترويجية لمسلسلاتهم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، فقامت الفنانة نيللى كريم بالتنوية على عرض مسلسلها الجديد «بـ100 وش» حصريا على قناة الحياة وعرض البرومو الرسمى لمسلسلها الذى حقق نسبة مشاهدة جيدة، والاعلانات التشويقية للمسلسل.

أما الفنانة غادة عبدالراوق فقد حرصت أن تكتب قائمة القنوات التى تعرض مسلسلها هذا الموسم وهى «سلطانة المعز إن شاء الله ٢٠٢٠ قناة النهار صاحبة الحق الحصرى فى مصر، وعلى قنوات السعودية الأولى sbc والعراق الأولى «دجلة» وقناة «رؤيا» الاردنية، وقالت إنها تتمنى أن يحظى المسلسل على إعجاب الجميع داعية أن يديم الله علينا الصحة والستر.

واحتفلت الصفحة الرسمية للفنان يوسف الشريف بالنجاح المدوى الذى حققه البرومو التشويقى لمسلسله «النهاية» هذا البرومو الذى كان حديث المواقع الاخبارية العالمية التى تطرقت إليه باعتباره اول مسلسل عربى فى الشرق الاوسط كله تدور احداثه فى المستقبل، وباستخدام هذه التقنيات المتطورة، واعتبر صناع المسلسل ان هذا الاقبال الكبير على مشاهدة البرومو يعد إشارة قوية لنجاح المسلسل فى موسم رمضان، خاصة أن الامر لم يقتصر على حد مشاهدة البرومو ولكن حدث تفاعل كبير بين رواد اعضاء مواقع التواصل الاجتماعى الذين حرصوا على مشاركة البرومو عبر حساباتهم الخاصة على هذه المواقع، إلى جانب حرص عدد كبير من ابناء المهنة سواء النجوم او المؤلفين والمخرجين على الاشادة بالبرومو.

واستقبل الفنان احمد صلاح حسنى احد أبطال مسلسل «الفتوة» مع الفنان ياسر جلال اشادة وتهنئة الجمهور بالنجاح الكبير الذى حققه البرومو التشويقى للمسلسل، عبر حسابه الرسمى على موقع الفيسبوك، ونشر أحمد صلاح حسنى صوره وهو يرتدى جلبات الفتوة فى المسلسل الذى تدور أحداثه قبل مائة عام من الآن. وللترويج عن المسلسل طرح صناع المسلسل أغنية دعائية للمطرب الشعبى أحمد شيبة وهى من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج، والتى تقول كلماتها «البذرة علشان طيبة.. طرحت أصيل مجدع.. الحق اصلة اتجاهه.. عزوة وسند للمظلومين».

ولجأ صناع مسلسل «عمر و دياب» للاغنية الدعائية أيضا للترويج عن المسلسل من خلال الاستعانة بصوت مطرب المهرجانات حسن شاكوش الذى قام بتسجيل اغنية اسمها «شبح المجال»، وهى من كلمات مصطفى الجن، وألحانه، وتوزيع إسلام ساسو للترويج للمسلسل الذى يلعب بطولته الفنانان على ربيع ومصطفى خاطر.